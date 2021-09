NOIA. O ciclo O País das Bandas, promovido pola Xunta e a Federación Galega de Bandas de Música Populares no marco da programación cultural do Xacobeo 21-22, chega este sábado a Noia cun concerto da Banda de Música Municipal de Valga. A actuación será ás 19.30 horas na Alameda. Esta agrupación ten a súa base na Escola de Música Municipal de Valga, inaugurada en 1996. Tras o seu debut, en 1999, creouse a Banda Xuvenil, a Banda Infantil e unha Orquestra Sinfónica. Na actualidade está dirixida por Manuel Villar Touceda, aínda que será Diego Fortes Conde quen leve a batuta no concerto do sábado. O País das Bandas percorrerá Galicia ata o día 19 deste mes. m. c.