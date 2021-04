Coliseo Noela: el teatro noiés que lleva cien años enriqueciendo la cultura

Cien años dan para mucho, y el Coliseo Noela está a punto de convertirse en centenario y lo hará con una salud de hierro. Se inauguró el 24 de abril de 1921. Propiedad, en su comienzo, de tres particulares, dedicó su actividad a zarzuelas, teatro, conferencias y conciertos hasta 1966. Fue en este año cuando el inmueble se alquila y se destina al séptimo arte hasta 1986, momento en el que se decide cerrarlo. A partir de esta fecha se intenta conseguir, a través de gestiones realizadas desde el Ayuntamiento, financiación para su compra y su posterior rehabilitación, de manos del arquitecto Juan Roade Rodríguez, abriendo el teatro de nuevo sus puertas en 1999.

Unas pinceladas de la historia de este emblemático edificio que se ha convertido en parte esencial de la vida cultural, festiva y social de Noia. Su aniversario se verá marcado por la pandemia pero, a pesar de las circunstancias, la concejalía de Cultura noiesa no ha querido pasar por alto esta efeméride.

Las celebraciones tendrán lugar el propio día en el que se cumplen cien años de la inauguración de la sala. Así, el sábado 24 de abril el Coliseo albergará su gala más especial, con la que se rendirá tributo a su trayectoria y en la que se reunirá a varios artistas noieses.

El programa previsto para esa jornada fue presentado ayer en el propio teatro por el concejal de Cultura, José Pérez. El departamento que dirige “traballa en diversas cousas para poder ofrecer ao público de Noia algo que estivera á altura deste gran espazo cultural, pero as restricións nos fan adaptarnos ás circunstancias facendo un acto que cumpra un pouco co obxectivo, que é falar destes cen anos ao longo da historia”, indicó al respecto el munícipe.

Para ello han entrevistado a numerosas personas que han estado vinculadas al Noela a lo largo de su historia, sobre todo antes de los años setenta. La documentación, tanto de los relatos como la que han recopilado en el archivo histórico, formarán parte de las proyecciones que incluye el programa para el gran día.

Además, en esta ocasión especial han decidido hacer un guiño al acto inaugural del teatro, recuperando uno de los géneros musicales con más tradición en estas instalaciones: la zarzuela. Y lo harán, como no podía ser de otro modo, de la mano de artistas noieses de la talla de Esperanza Mara, José Manuel Barreiro “Secho”, Juanma Varela y Fernando do Campo.

Según avanzó Pérez, también será un noiés en el que dirija el festival. “Pola súa traxectoria e por estar moi vinculado a todas as artes que aquí se fan, como o teatro e o cine, decidimos que fose conducido por Ricardo de Barreiro”, explicó.

Teniendo en cuenta las limitaciones actuales, han fijado dos galas, una con carácter institucional, que se celebrará a las 12.00 horas, y otra, que será exactamente igual, que se desenvolverá a las 19.00 horas. Las personas que deseen asistir ya pueden anotarse enviando un correo electrónico a la dirección culturaconcellodenoia@gmail.com.

“Cen anos dan para moito e para contar moitas cousas. Haille que agradecer a cada alcalde e concelleiro de Cultura que pasou por aquí e intentou facer o que puido neste teatro. Falaremos da restauración, das pinturas, de como foi o feito de compralo e de quen o fixo, de que se facía antes da adquisición... Agradecer tamén a todas as asociacións culturais, bandas de música ou á coral, a todo o mundo que tivo aquí o seu referente. Non nos queremos esquecer de ninguén porque cada un puxo o seu gran de area para que isto sexa un referente cultural no concello, na comarca, pero tamén en Galicia”, afirmó José Pérez. “Aínda que o evento que tiñamos pensado era outro, criamos que estariamos noutra situación, imos a adaptarnos e a reducilo e intentar que polo menos no que vexa a xente se vexan reflexados eses cen anos”, añadió.

Al tratarse de un fin de semana muy señalado para la villa noiesa, coincidiendo con la fecha en la que se festejaría la feria de San Marcos, han ampliado la programación prevista para esos días con actuaciones musicales. Amenizarán las calles de la villa con bandas de gaitas, “evitando todo tipo de aglomeración e sen facer chamamento de ningún tipo”. Pero, a mayores, también harán “un concerto moi especial dun dos mellores solistas a nivel nacional nestes momentos como é Andrés Suárez”. Será el domingo 25 en el Coliseo a partir de las 19.00 horas.

Las entradas saldrán a la venta en la plataforma Ataquilla.com, donde los interesados podrán adquirirlas desde hoy mismo, a partir de las 10.00 horas, al precio de 10 euros.