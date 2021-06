Comeza a busca de ideas innovadoras para os pasos peonís ribeirenses

RIBEIRA. O consistorio ribeirense acolleu este luns un foro de reflexión sobre a seguridade viaria, no que varios expertos ofreceron as súas visións sobre o tema. Este acto complementa a consulta preliminar ao mercado ca que o Concello quere buscar suxerencias innovadoras que diminúan esta problemática e lograr uns pasos de peóns máis seguros. Nunha primeira fase está previsto investir non menos de 100.000 euros en medidas ó respecto. O alcalde, Manuel Ruiz, destacou que as acións realizadas ata agora (como aparcamentos disuasorios, plataformas únicas e peonalizacións) contribuíron a reducir o número de atropelos en Ribeira (de 15 a 3 en 2019). As empresas interesadas teñen ata o día 30 de xuño para enviar propostas. A licitación farase no último trimestre deste ano, e a execución, entre o segundo e o terceiro de 2022. s. s.