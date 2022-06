Concentración en O Son contra la construcción de la EDAR en el lugar de A Ponte

Porto do Son. La ubicación de la nueva estación de tratamiento de aguas residuales (EDAR) que se construirá en la parroquia sonense de Queiruga ha generado una gran polémica, la misma que hace más de una década, cuando cobró vida el proyecto que ahora está a punto de ejecutarse. Los vecinos de A Ponte, lugar donde se ubicará, “rexeitamos a instalación dunha depuradora ó carón das nosas casas, co vertido ó río e por consecuencia á praia máis concorrida polas familias no verán, a do Dique”, explicaban este martes a través de un comunicado.

Resaltan que dicho proyecto fue “tumbado no 2009 e recuperado polo goberno actual despois da pandemia, omitindo a información aos veciños da contorna e mentíndonos, evitando por todos os medios reunirse con nós”, por lo que desde la Plataforma en contra da ubicación da depuradora no Río Maior/Praia do Dique avanzaron que se concentrarán este sábado, al mediodía, en la fachada marítima sonense.

Por su parte, el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, explicó que existe un proyecto en licitación y que en un par de semanas será adjudicado. “Xa tiven dúas reunións cos veciños deQueiruga e o compromiso que adquirimos foi que íamos intentar retranquear a depuradora entre 80 e 100 m dirección á estrada xeral”.

El regidor destacó que “si hai alguén que non quere que se contamine somos nós como Concello. Temos augas excelentes porque depuramos, e a depuradora é o único instrumento para depurar as augas”.

Sabe que situar la instalación no es tarea fácil, pero pide paciencia a los vecinos, con quienes espera reunirse el próximo mes tras recibir los informes técnicos. “Non podemos perder a oportunidade de investir 2 millóns de euros e depurar todas as augas residuais en Queiruga. É un compromiso e unha responsabilidade”, afirmó Oujo. m. c.