Concertos dos gañadores do Interritmos en Porto do Son

Porto do Son. Os grupos gañadores do certame Interritmos: Sons do Rural, Paraíso Canto e Charanga Trébede, ademais da gravación dunha peza musical e un vídeo nos Estudios de Gravación Mans de A Coruña, realizarán un circuíto musical en vivo, comezando o día 2 de outubro en Porto do Son. Actuarán na Praza de España ás 19.00 e ás 20.45 horas respectivamente.

A maiores, entre as 19.45 e as 20.30 horas, tamén terá lugar a charla Herdanzas e sons: cociña da festa, con Montse Riveira de Leilía, mestra de baile tradicional no eido da cultura galega.

Destacar que a asistencia é gratuíta para todos os públicos previa inscrición na páxina web https://interritmos.deloa.es/xornadas/. m. c.