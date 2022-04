Carnota. O salón de actos do edificio da confraría de pescadores de Lira (Carnota) acollerá este sábado, ás 12.00 horas, a conferencia A dimensión humana das áreas mariñas protexidas: a reserva mariña dos Miñarzos. O obxectivo desta actividade é amosar como unha boa xestión destes espazos pode axudar a que se complementen a conservación da natureza e as actividades humanas.

No encontro exporase como a reserva mariña dos Miñarzos leva impulsando, desde a súa posta en marcha, o desenvolvemento social e económico de Lira e a súa contorna ao tempo que se xeran beneficios sobre o ecosistema na área. Tamén se poñerán en común os aspectos positivos que esta Área Mariña Protexida (AMP) ofrece non só no aspecto económico, senón tamén nos ámbitos social e cultural. E, ao tempo, analizaranse os retos e problemas que afronta a reserva.

O acto enmárcase na celebración do Día Marítimo Europeo, e contará coa presenza de investigadores e mariñeiros que traballan na área mariña dos Miñarzos.

A iniciativa está organizada polo EqualSea Lab (CRETUS-USC). Este equipo, liderado por Sebastián Villasante, desenvolve de 2021 a 2026 un proxecto financiado pola convocatoria Consolidator Grant do Consello Europeo de Investigación. O obxectivo deste estudo é comprender como as áreas mariñas protexidas poden reducir a desigualdade nas comunidades próximas e impulsar transformacións cara a un planeta máis sustentable. c. g.