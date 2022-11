Consultorio forestal e agrogandeiro de Deloa en Baroña este mércores

PORTO DO SON. Dende a Asociación Deloa estase a traballar no deseño da Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Deloa, que regulará os proxectos financiables no periodo 2023-2027 dentro do ámbito territorial dos concellos de Boiro, Dodro, Lousame, Noia, Muros, Outes, Padrón, Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira e Rois. Para iso celebrarán este mércores, 23 de novembro, na casa forestal de Baroña un consultorio temático sobre os sectores agrogandeiro-forestal en horario de 19.00 a 21.00 horas “no que agardamos que veña a cidadanía para facer as achegas a este respecto”. Os interesados poden inscribirse na seguinte ligazón: deloa.es/consultorios-participativos. Aos que lles resulte imposible asistir tamén poderán participar cumprimentando o cuestionario online que atoparán na web da citada asociación. m. c.