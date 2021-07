Continúa a diversión nas parroquias rianxeiras co exitoso festival de títeres

rianxo. O festival de títeres tradicionais Titiriberia, organizado pola Asociación Morreu o Demo ca colaboración do Concello de Rianxo e da Deputación da Coruña, celebra ata este sábado a súa sexta edición. Este mércores tiveron lugar tres espectáculos. A compañía Seisdedos Animación presentou O cego dos monifates, de xeito itinerante na Praza de Castelao. No Campo do Souto en Isorna, Trécola ofreceu Sidulfo e o diaño. E no centro A Capela de Araño, Paporrubio presentou Variétes do animalario. En canto á xornada deste xoves, o auditorio acolle ó mediodía a función O día en que a morte sambiou, e ás 20.00 horas será no Pazo de Rianxiño a mesa redonda Títeres e medios. Para o venres están programados Vacacións no mar (ás 12.00 horas en Asados); Maldita máscara (ás 20.30 no Pazo de Ranxiño) e Varietés (ás 23.00 horas no colexio Castelao). s. s.