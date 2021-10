Continúa a dixitalización do arquivo ribeirense

Ribeira. Rematado o período de presentación de ofertas, son tres as empresas que se postulan á executar a actuación dirixida a proseguir coa dixitalización dos documentos custodiados no Arquivo Histórico Municipal para que poidan ser consultados telematicamente. En concreto, nesta ocasión vanse dixitalizar 66.273 páxinas pertencentes a preto dunha trintena de clases de documentación.

Actas da comisión municipal permanente (de 1924 a 1985), actas de pleno (de 1990 a 1998), libros de padróns de habitantes, libros rexistro de salvocondutos (1946-1947), ordenanzas municipais (1867-1880), libros rexistro de entrada e saída de buques (de 1863 e 1896) ou algúns máis específicos como actas da xunta soberana da revolución de 1968 son algúns dos documentos que se dixitalizarán nesta fase.

83.000 páxinas. Segundo indicou o executivo local, a documentación poderá ser consultada gratuitamente a través do Arquivo Dixital de Galicia (Galiciana), do cal hai un enlace na páxina web do Concello coas ligazón aos documentos históricos ribeirenses xa a disposición, conformando máis de 83.000 páxinas (ribeira.gal/arquivo-historico-dixital-de-ribeira). m. t.