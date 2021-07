Continúa la lucha del CEIP de Outes para evitar los recortes en la plantilla docente

Outes. El CEIP Plurilingüe de Outes continúa su lucha para tratar de evitar los recortes educativos anunciados por la Consellería de Educación. Para intentar dar marcha atrás en su decisión de suprimir profesores y tras transmitir su discorformidad a la inspectora educativa de la zona, la Anpa Río Tines se reunió el 6 de julio con todas las familias del centro, con el apoyo de la dirección del mismo, con el objetivo de informar de las novedades en este sentido y planificar una hoja de ruta conjunta que impida “que ditos recortes mingüen a calidade educativa do único centro de infantil e primaria do concello e vulneren os dereitos á educación do alumnado con necesidades educativas especiais integrados neste”, señalan desde el colectivo que preside Javier Miñones.

Dicho encuentro agrupó en el patio cubierto del colegio a más del 60 por ciento de las familias matriculadas, además de representación de las cuatro formaciones políticas del ayuntamiento. Entre las medidas que acordaron llevar a cabo en los próximos días se formula como prioritaria la convocatoria de concentración, prevista para este jueves a las 20.00 horas en la entrada del centro, y la solicitud de reunión con la Jefatura Territorial de Educación de A Coruña. Además, también emprenderán una campaña de recogida de firmas y trasladarán el malestar de los progenitores por escrito a la Administración gallega.

Desde el Anpa Río Tines recuerdan que “o CEIP Plurilingüe de Outes naceu da fusión en 2017 dos extintos CEIP Emilio de Navasqüés e CEIP Plurilingüe da Serra de Outes. Como argumentación para dita fusión a administración alegou razóns como a mellora da calidade educativa no concello e a de continua atención á diversidade e ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo”. Consideran que aunque “non se alcance o número mínimo de unidades esixibles na lexislación o noso centro encádrase na excepción que o aconsella por motivos de dispersión xeográfica”.

En este sentido, también muestran su preocupación por la pérdida de una cuidadora. “Adxudicáronse tras o informe favorable no mes de setembro do organismo competente. Cabe salientar que as circunstancias dos menores atendidos por estas profesionais non variou polo que se fai imprescindible”, afirman. m. c.