Continúa la lucha por la centralita de Outes

Continúa la lucha de la outiense Mari Carmen Mourís con Telefónica. La causa, una centralita que la compañía tiene instalada y en funcionamiento desde hace décadas al lado de su vivienda. Por un lado, le afecta el ruido que genera la instalación y, por otro, las humedades que le ha producido en su casa.

Ante la falta de acuerdo y la pasividad de la firma, comenta la afectada que “me vi obligada a demandarlos”. Hasta el pasado mes de junio tenía un canalón de la caseta pegado a la pared de su propiedad. Fue entonces cuando, meses antes del juicio, “vinieron a recortar el tejado que invadía mi vivienda a nueve días de presentar las pruebas en el Juzgado. ¿Si no la invadían por qué lo hicieron?”, se pregunta Mourís.

Sin embargo, parece haber sido suficiente para no conseguir lo que pretendía: hacer justicia. “Un señor dijo que un particular es difícil que le gane en los tribunales a Telefónica. Yo no pretendo ganar a nadie, sólo quiero que no causen más desperfectos en mi domicilio y que se reparen todos los daños que ya me han ocasionado”, afirma la vecina de Outes.

Recuerda que lleva 30 años conviviendo con la centralita e recalca que siempre trató de ir “por las buenas” pero que “me condenaron a esto”. “Solo pido que arreglen los daños evidentes que han causado y que niegan”, concluyó.