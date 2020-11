Continúa o Festimaxia na casa da cultura lousamiá coa función do Mago Teto

LOUSAME. No marco da quinta edición do Festimaxia de Lousame, a casa da cultura da localidade acollerá este domingo 22 de novembro, ás 18.00 horas, unha actuación do Mago Teto, que volverá poñer en escena o espectáculo Alquimia. Trátase dunha actuación “que tivo tal éxito na edición do ano pasado que deixou a ducias de veciños e veciñas sen poder asistir por falta de aforo. Daquela adquirimos o compromiso de volver programar este espectáculo e agora cumprímolo”, explicou Silvia Agrafojo, edila de Cultura. Para asistir é necesario reservar a entrada con antelación chamando ao 981 825 780. Alquimia é un espectáculo dirixido a un público familiar, a partir dos 7 anos, no que o Mago Teto experimenta con auga, terra, lume e aire na busca da pedra filosofal, e no que fusiona o teatro e as artes escénicas coa maxia. m. c.