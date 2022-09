Noia. O venres 23 de setembro a planta baixa do Edificio Casino de Noia –onde se atopa a biblioteca provisionalmente por mor das obras na casa da cultura– acollerá o contacontos para nenos de 0 a 3 anos Corochas, de Xarope Tulú. Para anotarse, xa que as prazas son limitadas, os interesados terán que chamar de luns a venres ao tf. 699 301 481 en horario de 8.30 a 14.30 h. m. c.