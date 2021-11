Cruz Vermella activa os talleres para os maiores boirenses nas parroquias

Boiro. A Cruz Vermella de Boiro reiniciou os talleres de adestramento da memoria dirixidos a persoas maiores nas diferentes parroquias. En concreto, estanse a realizar un día por semana en horario de tarde en Cabo de Cruz, Escarabote, Cespón, Cures, Beluso, Abanqueiro e Esteiro, ademais de na vila boirense.

O obxectivo desta actividade é exercitar a memoria a través dunha metodoloxía lúdica e dinámica co fin de minguar os efectos do envellecemento, entre eles o deterioro cognitivo. Tamén pretende concienciar ás persoas maiores da importancia de estar en contacto coa cultura e manterse ao día coa información e coa actualidade. Ademais, ao longo do ano realizaranse distintas actividades de lecer e tempo libre (celebración de Nadal, Entroido, excursións, charlas ou paseos saudables). Os maiores de 55 anos interesados en apuntarse poden facelo chamando ó número 981 844 804 ou na sede de dita entidade. s. s.