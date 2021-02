Cuenta atrás para que Noia pueda lucir su nueva fachada

Noia lucirá al inicio de verano una remodelada fachada marítima. Así lo anunció ayer el alcalde noiés, Santiago Freire Abeijón, quien espera que los trabajos estén finalizados el próximo mes de junio.

La actuación incluye la ampliación de la rotonda que enlaza el puente de Campo das Rodas con los malecones de Gasset y Cadarso, y la construcción de una pasarela que proporcionará una plataforma paralela a la carretera para el tránsito peatonal.

“Dende fai dúas semanas retomáronse as obras de instalación da pasarela de estrutura voada. Nestes momentos estase acopiando para iniciar a súa colocación, que se vai levar a cabo ao longo das vindeiras semanas. Xa están instalados os anclaxes metálicos de aceiro inoxidable no muro do malecón, no que é a escolleira. Ten unha estrutura similar á que se fixo no tramo primeiro”, explicó el mandatario local de Noia.

Esta intervención, que asume Costas, dará continuidad a la ejecutada por Portos de Galicia en la franja entre el Peirao do Marqués y la Costa do Ferrador. En total, las obras suponen una inversión de un millón de euros.

El regidor indicó que ahora están finalizando los trabajos de colocación del pretil de piedra, el cual fue retirado para colocarle “os anclaxes e os amarres ao chan, nivelalo e regularizalo para que quedase nivelado en toda a súa lonxitude”. También avanzó que va a contemplar dos pases de cebra, “co cal se deixa un espazo no pretil para que os viandantes que veñan pola pasarela poidan saír por eses puntos intermedios e máis ao final da mesma”, indicó.

Respecto a la glorieta, están completando la demolición de la acera, que era colindante a la rotonda, para empezar con los trabajos de acondicionamiento de la plataforma.

La finalidad de este ambicioso proyecto es mejorar la seguridad de los peatones, el aspecto de la fachada marítima y su funcionalidad, “pero aparte ten o obxectivo de mellorar a circulación do tráfico viario, do tránsito de vehículos, a través dos dous malecóns, organizando esa distribución mediante unha rotonda máis ampla que vai levar un elemento luminoso”.

Además, con esta obra se renovaron infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua, las canalizaciones eléctricas, el suministro de la conducción telefónica y el alumbrado público.

El alcalde noiés también avanzó que están realizando gestiones con la Consellería de Infraestruturas, que es la titular de la vía, para “mellorar a vionda de protección da ponte do Campo de Noia, e que se busque unha solución alternativa a esa vionda, que é perigosa para os viandantes porque ten elementos cortantes e un deterioro”.

Freire destacó que es una actuación “moi necesaria” y que supuso la coordinación entre las administraciones implicadas en este proyecto.