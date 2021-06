Curso sobre cociña para desempregadas de Boiro

BOIRO. Esta semana deu comezo en Boiro o curso para obter o certificado de profesionalidade de operacións básicas de cociña, de 350 horas, do Programa Integrado de Emprego que desenvolve o Concello, destinado a mulleres. Impártese no viveiro de empresas e as alumnas van adquirir coñecementos sobre a aplicación das condicións hixiénico-sanitarias en restauración, preelaboración e conservación culinarias, elaboración de pratos combinados e aperitivos. Conta cun módulo de oitenta horas de prácticas en empresas do Barbanza. s. s.