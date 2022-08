Decláranlle a guerra aos plumeiros na vila pobrense

A Pobra. No marco da campaña de voluntariado Agora é o momento!, a localidade da Pobra acollerá o domingo día 28 unha actividade destinada ó control da especie exótica invasora Cortaderia selloana, comunmente coñecida como penacho ou plumeiro.

A iniciativa, que está impulsada polas concellerías de Medio Ambiente e de Voluntariado, consistirá na corta das inflorescencias desta planta para diminuír así a dispersión da gran cantidade de sementes que producen e, en consecuencia, a aparición de novos exemplares.

A actuación focalizarase na contorna do núcleo urbano, en horario de 10.00 a 13.00 horas, e comezarase polas pistas situadas fronte á casa de cultura Raquel Fernández Soler. O Concello proporcionará ós participantes o material pertinente para a realización do referido labor, contando co apoio de Protección Civil. Requírese a inscrición previa antes do xoves día 25 a través do número de teléfono 981 832 764, ou do email voluntariadopobradocaraminal@gmail.com.

Resultará preciso cubrir un formulario de rexistro e un convenio de colaboración, así como a entrega dunha foto de carné, para que a administración local poida tramitar a alta do seguro, o cal non suporá ningún custo para as persoas solicitantes.

A campaña pobrense Agora é o momento! estrutúrase en base a distintos terreos do voluntariado: o social, o medioambiental, o cultural e o de benestar animal. s. souto