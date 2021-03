Denuncia o PSOE galego o ‘incumprimento’ do plan de xestión dos residuos

Lousame. A portavoz de Medio Ambiente do PSdeG, Paloma Castro, denunciou onte o “incumprimento flagrante” por parte da Xunta dos obxectivos marcados hai dez anos no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia.

A responsable socialista presentou unha serie de iniciativas no Parlamento neste sentido logo dun encontro co comité de empresa da planta de residuos de Lousame, na que tamén participou a parlamentaria Noa Díaz.

Castro afeoulle ao Goberno galego que veña de actualizar o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG), o pasado mes de decembro, “sen explicar o fracaso rotundo dos obxectivos marcados para o Plan orixinal, que se remonta a xaneiro de 2011”.

Por iso, esíxelle ao executivo autonómico “que explique por que incumpriu tan claramente os obxectivos do PXRUG, presente o informe de conclusións que tiña que ter elaborado, e que sinale as posibles sancións por parte do Estado e a UE por este incumprimento”.

Finalmente, os socialistas solicítanlle á Xunta que xustifique onde destinou o investimento que tiña previsto para a construción de máis de once novas plantas de compostaxe de Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (Forsu), das que “non levou a cabo nin a primeira”, aseguraron ao respecto. m. c.