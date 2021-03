Denuncian a un pesquero por la posible ocultación de cinco toneladas de caballa en Muros

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de A Coruña denunció a un buque de arrastre por supuesta infracción a la normativa de navegación marítima en el puerto pesquero de Muros. Así, durante un servicio de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa de navegación marítima en esta localidad se encontraron algo más de cinco toneladas de caballa sin declarar.

Fue durante una inspección por parte de los guardiasciviles en este buque pesquero, al que le requirieron la documentación pertinente (el libro de estabilidad y los planos del barco) para comprobar que cumplía con la normativa de navegación marítima. Tras inspeccionar la documentación, la Benemérita constató que una zona de la bodega del mismo difería de la que certificaban los documentos oficiales, por lo que los guardias civiles actuantes procedieron a la inspección física de esta zona, localizando tras unas cajas vacías un panel desmontable por el que se accedía a una estancia que no figuraba en los planos.

Al inspeccionar este espacio, dieron en su interior con 328 cajas de plástico con caballa, tras lo cual conminó a la tripulación a descargar las capturas halladas para su pesaje en la lonja, arrojando un valor de 5.026 kilogramos, constatando que estas capturas no figuraban asentadas en el DEA, en el que sólo constaban 5.250 kilogramos de esta especie, en vez de los 10.524, 5 reales. El Instituto Armado confeccionó las actas de denuncias por supuesta infracción a la normativa de navegación marítima, al no tener actualizados el libro de estabilidad ni los planos de la embarcación, y a la normativa vigente en materia de pesca por haber realizado una infradeclaración de un 100,8% de la caballa capturada y no haber solicitado autorización para la descarga en puerto de una cantidad superior a 10.000 kilogramos de esta especie.