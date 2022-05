Denuncian actos vandálicos en el petroglifo de A Gurita, en Porto do Son

Porto do Son. Los restos arqueológicos de A Gurita, en Porto do Son, han sufrido actos vandálicos en los últimos días. Así lo denunció la comunidad de montes de Baroña.

Indican que se produjo el pasado fin de semana “froito da ignorancia do visitante ou visitantes que, seguramente escollendo unha mala hora para visitar este xacemento, repasou os surcos dos gravados para poder contemplalos mellor ou para que a foto lle saíra máis vistosa”.

El colectivo que preside Ovidio Queiruga ya comunicó lo sucedido a la Dirección Xeral de Patrimonio, cuyos técnicos se desplazaron este martes hasta el lugar para evaluar los daños “que a priori parecen leves dado que, parece ser, que o infractor puido facer ditos trazos cun anaco de pau. Se o chega a facer cunha pedra dura os danos poderían ser irreparables”, explicaron los comuneros.

Queiruga afirma que llevan años trabajando con diferentes colectivos para dar a conocer su patrimonio “e buscando formas para contemplalo e conservalo sen facerlle dano, pero insistimos tamén en que uns paneis explicativos e informativos, que levamos anos solicitando, sobre como e cando se deben visitar estes xacementos axudarían a unha maior comprensión e protección dos mesmos. Somos os primeiros interesados en querer dar a coñecer o noso patrimonio coa premisa de preservalo para as xeracións futuras, pero tamén os primeiros en condenar estes feitos e en intentar que non volvan suceder”, aseguró. m. c.