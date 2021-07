Denuncian el recorte de seis profesores en el instituto ribeirense Nº1

Ribeira. La dirección del IES Nº 1 de Ribeira pidió a la Xefatura Territorial de Educación que reconsidere su decisión de aplicar un “recorte” de seis profesores en la plantilla docente de este centro para el próximo curso, indicando que pasará de 72 a 66.

Al respecto advierte que “esta diminución vai afectar ao funcionamento, á organización e á calidade da ensinanza” y que “medidas ordinarias de atención á diversidade como a creación de agrupamentos específicos en 1º e 2º da ESO para alumnado con dificultades de aprendizaxe non poderán aplicarse”.

En esta línea añade que “nestes momentos, aínda con datos provisionais, hai 25 alumnos e alumnas deses dous cursos que non poderán recibir a atención dunha medida como un agrupamento, considerada ordinaria pola propia Consellería”.

Asimismo, apunta que “o alumnado que procede do estranxeiro non poderá recibir as clases de alfabetización, imprescindibles para a súa integración” y que “o funcionamento de laboratorios de linguas e materias como Bioloxía e Física e Química vese comprometido, e desaparecen da oferta educativa, o que supón que a parte práctica destas materias non poderá levarse a cabo, reducíndoas ós contidos teóricos”. Añade que “o mesmo pasa cos talleres de Tecnoloxía”.

No es exclusivo de Ribeira la preocupación de padres de alumnos por la alfabetización de extranjeros y diversidad. s. s.