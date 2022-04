Denuncian os retrasos nas rutas de bus en Barbanza

Ribeira. O BNG do Barbanza iniciou unha campaña de recollida de sinaturas para esixir melloras no transporte público da comarca.

A formación faise eco das queixas dos usuarios ante o feito de que os autobuses se atrasan ou mesmo non chegan a pasar nos horarios indicados por Monbus porque o tempo estipulado para facer o servizo é totalmente insuficiente. “Dous exemplos son o traxecto Ribeira-Noia que, segundo o horario establecido por Monbús, faise en 45 minutos, algo imposible para un autobús, ou o traxecto Aguiño-A Pobra, que sofre considerables atrasos nas horas punta, dado o maior volume de vehículos que hai na estrada”, sinala a formación.

Outras queixas refírense á falta de información sobre as rutas e as paradas, “pois as marquesiñas carecen de horarios e a caseta de información da compañía nunca ten persoal de atención ó público”, explican dende o BNG.

Tamén denuncia que “tras a retirada de todos os autocares urbanos que prestaban servizo, os actuais, máis altos e con máis escaleiras, están provocando serios inconvenientes a persoas maiores, persoas con discapacidade física ou a quenes teñen que acceder cun carro de crianza ou da compra”. s. souto