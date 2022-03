Descuentos de hasta el setenta por ciento en la Feira Outlet de Portosín

Porto do son. La Asociación de Empresarios de Portosín organiza, con la colaboración del Concello de Porto do Son, la cuarta Feira Outlet, que se celebrará el domingo, día 13 de marzo. En esta ocasión, el evento volverá a celebrarse en la Praza do Curro de Portosín, como era habitual. Las tiendas que participan en la iniciativa abarcan una amplia gama de sectores, desde moda, lencería y zapatería, hasta rotulación y artes gráficas, hogar y agricultura. Ofrecerán sus productos con descuentos de hasta el setenta por ciento, que estarán expuestos en una carpa en la citada plaza desde el mediodía hasta las 20.00 horas. Según avanzaron desde la patronal de Portosín, durante la jornada también habrá actividades para los más pequeños de la casa: de 12.00 a 14.00 horas pintacaras y, a partir de las 16.30 horas, juegos populares. m. c.