Dos vehículos resultaron calcinados en el centro de A Pobra

Un incendio registrado este lunes en el municipio de A Pobra do Caramiñal, en el Paseo do Areal, ha calcinado por completo dos vehículos y ha causado daños a otro que estaba aparcado en las proximidades. Además, la fachada de una vivienda colindante también resultó afectada por las altas temperaturas. Fueron varias las personas que llamaron al 112 Galicia muy cerca de las 18.00 horas para dar el aviso. En concreto, los alertantes trasladaron que las llamas estaban quemando los turismos pero que no había personas afectadas. Así, para hacer frente al incendio, desde el 112 se solicitó la intervención de los Bomberos de Ribeira. Nadie resultó herido, pero los dos vehículos resultaron calcinados por completo. Con el fin de prestar apoyo al equipo de extinción, también fueron informados los agentes de la Policía Local y los miembros de Protección Civil de la localidad.