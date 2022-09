Econoia Mergullo se estrenó retirando una tonelada de basura marina

Noia. Después de suspender la primera limpieza prevista para el pasado lunes debido al mal tiempo, Econoia Mergullo se estrenó este martes, eliminando de la ría de Muros-Noia 1 tonelada de basura marina de la ribera de O Freixo (Outes). En esta iniciativa, impulsada por la cofradía San Bartolomé para la conservación y mantenimiento de sus zonas productivas, participan 7 embarcaciones y 14 buzos del plan de explotación de la navaja.

Gracias a esta salida fueron retiradas del mar “67 nasas de nécora-camarón pequenas, 12 nasas de choco grandes, 6 rastros de ostra e 6 caceas de aparellos. Xa non pescarán máis; se as deixamos tardarían máis de 600 anos en descompoñerse e seguirían atrapando peixes no fondo e contaminando a ría”, indicaron desde la citada entidad marinera.

También se sustrajeron 27 unidades de plástico que pesaron 110 kg, 4 unidades de textil (6 kg), 956 de metal (730 kg), 4 de goma (172 kg) e 20 unidades de vidrio y cerámica (2 kg). Posteriormente, los residuos fueron clasificados y llevados a tierra.

Destacar que en esta acción contaron con un ayudante de lujo: el delfín Manoliño. Según avanzaron desde la cofradía noiesa, este miércoles realizarán una nueva limpieza. Está previsto que acometan un total de cuatro.

Desde que pusieron en marcha Econoia, en el año 2020, la agrupación a pie y los buzos retiraron a lo largo de 15 kilómetros de costa 66 toneladas de basura. m. c.