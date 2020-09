Educación reforzó el IES Nº1 y afirma que tiene el profesorado que precisa

RIBEIRA. En relación al escrito enviado a la Consellería de Educación por la ANPA del IES Nº1 de Ribeira, en la que anunciaba que los alumnos no irán a clase hasta que se garantice que podrán mantener las distancias de seguridad en las aulas, dicho departamento señala que “a Consellería reforzou o centro, que iniciará o curso co profesorado que precisa para atender as súas necesidades, segundo os criterios da Inspección” y recuerda que “adiouse unha semana o inicio de curso para facilitar a adaptación e organización dos centros para reforzar as medidas sanitarias”. Añade que ello “responde tamén ás demandas dos centros que, tras ver alterada a súa planificación, están a realizar un sobreesforzo para organizarse” y que “propuxéronse opcións como a semipresencialidade en Bacharelato e FP ou a instalación de mamparas en aulas e talleres”. S. S.