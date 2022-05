El BNG lleva Pontenafonso a la Fiscalía de Patrimonio

Noia. La actuación con la que se busca poner en valor el puente de Pontenafonso ha estado rodeada de polémica desde sus inicios. Unos de los más críticos con los trabajos han sido los nacionalistas, que incluso llegaron a manifestarse para solicitar la paralización de las obras.

Aunque la intervención sigue su curso, desde el partido insisten en que se está “a perpetrar un atentado contra un ben patrimonial”. Por ello, este jueves anunciaron que el BNG se encuentra recopilando información para llevar la actuación del viaducto a la Fiscalía de Patrimonio.

“Esgotaremos todas as vías para que os responsables dean explicacións sobre por que puxeron un peitoril que o que fai é anular os históricos tallamares; explicacións sobre por que elevaron o firme; sobre como para non solventar o estancamento de auga nos tallamares furaron a pedra pero sen ningún tipo de coidado; sobre por que non se fixo unha actuación de cantería respectuosa e por que esta obra non a levou a cabo unha empresa de rehabilitación”, indicó Ricardo Suárez, portavoz municipal del BNG de Noia. “É a crónica anunciada dunha desfeita. Certificámola nós e a veciñanza da zona”, afirmó la diputada nacionalista Rosana Pérez. m. c.