El Chicle logra el segundo grado y podrá pedir permisos en 5 años

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió conceder el segundo grado al rianxeiro José Enrique Abuín Gey, El Chicle, que cumple una condena de prisión permanente revisable en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro por el asesinato de la joven madrileña Diana Quer. Según informó el Diario de León, pese a que, teóricamente, podría solicitar sus primeros permisos al abandonar el primer grado, su condición de reo sujeto a la permanente revisable limita esta opción hasta el cumplimiento de ocho años de prisión efectiva (serían quince si su prisión permanente lo hubiese sido por actos terroristas).

El Chicle lleva privado de libertad desde el día 31 de diciembre de 2017, por lo que podría solicitar permisos dentro de cinco años.

Cada seis meses, como máximo, se debe estudiar de forma individual la situación de cada preso para evaluar y reconsiderar, si procede, todos los aspectos fijados en el modelo personalizado de tratamiento al realizar su propuesta de clasificación inicial. En el caso de que la Junta de Tratamiento no acepte proponer al centro el cambio de grado que fue concedido, se le comunica la resolución de forma argumentada al recluso. Este puede solicitar entonces el envío del informe para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. El acuerdo se le notifica directamente al interno, que tendrá derecho a recurrir ante el Juez de Vigilancia.

La abogada de José Enrique Abuín, Fernanda Álvarez, confirmó ayer a este diario que ha solicitado amparo para su defendido ante el Tribunal Constitucional al considerar que en el juicio se vulneraron algunos derechos fundamentales.

Por su parte, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, se refirió a la noticia en su Facebook señalando que “por respeto a mi hija Diana, su víctima, y por la seguridad de niñas y mujeres, me aseguraré cada día de mi vida de que con este sujeto no se haga una interpretación laxa de la ley. No más violaciones de niñas y mujeres inocentes durante los permisos de salida concedidos a la ligera a presos peligrosos”.

Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó la petición de Abuín de revisar su condena en base a la sentencia del TSXG y ratificó la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña de diciembre de 2019.

El Chicle fue condenado a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un asesinato con alevosía para ocultar otro delito y subsiguiente a uno contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la atenuante de confesión, así como al pago de una indemnización de 130.000 € para el padre de la víctima e igual cantidad para la madre, y a 40.000 € a la hermana. Se le impuso asimismo la prohibición de aproximarse a ellos a una distancia inferior a mil metros y de comunicarse por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran diez años desde la conclusión.

En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el tribunal consideró por mayoría que la confesión del acusado sobre el lugar en el que había ocultado el cadáver (un pozo de una nave abandonada de Rianxo) contribuyó de manera relevante, pero no decisiva, al esclarecimiento de los hechos. El jurado se opuso por unanimidad a la concesión de indulto y a la suspensión de la pena, en caso de que llegasen a plantearse.