El festival benéfico a favor de Cáritas Noia que acogió el Noela recaudó 505 euros en donativos

Noia. Los noieses volvieron a demostrar su solidaridad una vez más. El festival benéfico a favor de Cáritas Noia, que se celebró el pasado domingo en el teatro Coliseo Noela, recaudó 505 euros en donativos. Desde el colectivo, que preside Juan Carlos Pérez, agradecieron la presencia de los lugareños, así como la buena voluntad de los músicos que participaron en la iniciativa solidaria: profesores del conservatorio Felipe Paz Carbajal y los grupos Residentes y As Lens. Destacar que la cita contó con el apoyo de las concejalías de Cultura y Servizos Sociais.

“Agracecer tamén a presenza do alcalde, Santiago Freire Abeijón, e da concelleira de Asuntos Sociais, Marisol Villar, e a Moncho Vidal a organización do evento. O festival tivo un nivel musical fantástico”, resaltó Pérez, quien explicó que “puxo punto final ao mesmo un membro da familia ucraína que temos de acollida en Noia. Yuliia pechou o festival cunha canción moi emotiva, composta pola familia, e coa interpretación do himno ucraíno”.

Con los fondos recaudados, 505 euros, Cáritas interparroquial de Noia continuará ayudando a las personas más necesitadas. m. c.