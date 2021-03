El fuerte oleaje frustra el reto de un mariscador de Ribeira de ir nadando de Fisterra a Corrubedo

Un mariscador de Aguiño (Ribeira), José Manuel Falcón, tuvo que abandonar este jueves la travesía a nado entre Fisterra y Corrubedo debido al fuerte oleaje y a las rachas de viento que complicaron su reto de carácter reivindicativo.

Falcón quería denunciar así que la Consellería de Mar no le ha devuelto, después de dos años, el permiso de extracción de navajas que le retiró por no haber alcanzado el mínimo de ventas estipulado. Él asegura que, para demostrar que no pudo salir a faenar durante algún tiempo, presentó un informe de su médico particular, pero que no se lo aceptaron porque tenía que ser de un facultativo de la Seguridad Social. “Ademais, dixéronme que tiña que ter collido unha baixa médica”, explica.

Falcón dice que va presentar un contencioso-administrativo contra la resolución de la Xunta.

La travesía la inició este jueves a primera hora de la mañana en Fisterra, pero, tras casi seis horas nadando, sólo pudo realizar 6,5 de las 26 millas del trazado que se había propuesto.