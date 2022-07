En marcha un ano máis o Xuventude na Rúa en O Son

PORTO DO SON. O Concello de Porto do Son vén de abrir o prazo para anotarse no programa Xuventude na Rúa. Desenvolverase durante os meses de xullo e agosto e está dirixido á mocidade nada entre o 2005 e 2009. O cartel inclúe diversos obradoiros gratuítos de graffiti, surf, percusión, fotografía e orientación, entre outros. As prazas son limitadas e para participar os interesados deberán inscribirse no Rexistro Municipal ou na sede electrónica. Máis información chamando ó 981 767 589. Por outra banda, o luns arrancará a tradicional Movida Urbana, un campamento de verán dirixido á rapazada de entre 3 e 12 anos que se desenvolverá en O Son, Xuño e Portosín. m. c.