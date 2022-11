Enfrian el local que ardió en Boiro

BOIRO. Miembros de Protección Civil volvieron en la noche del lunes a enfriar los restos del restaurante Estrella del Mar de Boiro, reducido a cenizas por un incendio la anterior madrugada, tras una alerta de que el fuego parecía reavivarse. Según informó el 112 Galicia, fue un particular quien avisó a la central de emergencias cerca de las 21.30 horas. Así, se informó a Protección Civil, a la Policía Local y a los bomberos de Boiro, aunque finalmente no fue necesaria su intervención. Precisamente, fueron los miembros de Protección Civil los que se encargaron de enfriar los últimos rescoldos que quedaban del restaurante, que estaba hecho de madera, sin que tuviesen que colaborar otros efectivos. m. c.