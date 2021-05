Este domingo las compras en Portosín tienen premio

PORTO DO SON. La Asociación de Empresarios de Portosín, en colaboración con el Concello de Porto do Son, organiza una nueva edición del It Day, que se celebrará este domingo 16 de mayo. Se trata de una jornada de puertas abiertas en la que los establecimientos adheridos a la patronal aplicarán descuentos de hasta el sesenta por ciento en artículos seleccionados. Además, los clientes que realicen compras superiores a veinte euros ganarán premios directos que han sido donados por los negocios asociados a la entidad organizadora. Según señalaron desde la asociación de empresarios, con esta campaña tratan de dinamizar la ventas en el comercio local. En la iniciativa van a tomar parte tiendas de distintos sectores: moda, calzado, decoración, lencería, complementos o juguetes. Destacar que los establecimientos permanecerán abiertos de 11.00 a 20.30 horas, y se respetarán todas las medidas de prevención frente al coronavirus. m. c.