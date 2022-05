Exitoso selo ribeirense en ‘Indo e vindo polo camiño’ no Teatro Colón

RIBEIRA. Un grupo de alumnos e alumnas e parte do profesorado do Conservatorio de Música Profesional Enrique Paisal, de Ribeira, participaron no Teatro Colón da Coruña poñendo música á obra teatral Indo e vindo polo camiño, un espectáculo co que se iniciaron os actos conmemorativos do 125 aniversario do colexio herculino Eusebe da Guarda. Asimesmo, participaron no mencionado espectáculo alumnos e profesores do CEIP Eusebio dá Garda, do CEE María Mariño e do CIFP de Imaxe e Son. Por parte do conservatorio ribeirense interviron a agrupación de banda e alumnado de piano e guitarra. Por outra parte, o salón de actos do citado centro de formación musical da capital do Barbanza acolleu a audición coa que alumna de gaita Sheila Santos Rey puxo remate a oito anos de aprendizaxe deste instrumento. S. S.