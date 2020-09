Exposición de Son Agasallo en la casa de la cultura de Miñortos

PORTO DO SON. La casa de la cultura de Miñortos (Porto do Son) acoge una exposición de tallas de madera de la firma sonense Son Agasallo. La muestra también incluye una línea de joyas que combina los procesos de elaboración tradicionales con la originalidad de los diseños inspirados en la naturaleza. Una colección de piezas que puede visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Destacar que la pasión por la naturaleza de José Manuel Riveiro, el alma de Son Agasallo, le llevó a impulsar este proyecto; da segundas oportunidades a elementos que encuentra, creando productos únicos hechos a mano. m. C.