Extinguidos dos pequeños incendios en Porto do Son

porto do son. La comunidad de montes de Baroña, junto con miembros de Protección Civil de Porto do Son, extinguieron en la noche del viernes un pequeño incendio na Cova do Rego, un lugar situado por encima de la aldea de Abuín. En esa misma franja horaria se propagaba otro, de iguales dimensiones, en la parroquia sonense de Noal. Desde el colectivo que preside Ovidio Queiruga aseguraron que “foron pequenos lumes que podían ser grandes incendios” y animaron a los vecinos a formar parte de la cuadrilla antiincendios. m. c.