Feijóo anuncia una nueva unidad de hospitalización para Barbanza

“Galicia nunca investiu tanto en Sanidade como agora”, dijo ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras visitar las renovadas instalaciones del servicio de Urgencias del hospital comarcal del Barbanza, en Ribeira, que cuentan con un 40 % más de superficie (1.100 m2 en total). Una actuación que permitirá atender a un 40 % más de pacientes de forma simultánea. En su opinión, es una de las áreas de Urgencias “mellor planificadas e estruturadas”.

Pero el jefe del Ejecutivo gallego hizo también un importante anuncio. Tras destacar otros avances llevados a cabo en dicho complejo, como la apertura de un nuevo laboratorio con moderno equipamiento, la mejora en quirófanos y esterilización, equipamientos en consultas externas, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas prestaciones de rehabilitación o una nueva unidad de rehabilitación cardíaca, adelantó que “temos o compromiso de mellorar as salas de endoscopias dixestivas e crear unha nova unidade de hospitalización para ampliar o servizo en vinte e dúas camas”.

Al respecto, indicó que “faremos primeiro o proxecto arquitectónico construtivo e licitaremos esa obra para ampliar este hospital, o que suporá máis capacidade asistencial e menos espera para unha cama de hospitalización”. Asimismo, aseguró que “a renovación desta infraestrutura é o exemplo do continuo compromiso do Goberno galego cos hospitais comarcais”.

En este sentido, dijo que “son tamén un exemplo dese crecemento as áreas de Urxencias do resto dos hospitais galegos, que atenden un total de 3.000 urxencias cada ano. Non en van, desde 2009 foron ampliados nunha superficie total de 14.000 m2, o que equivalería a construír outro hospital do Barbanza”.

En cuanto a las obras llevadas a cabo en el complejo hospitalario de Ribeira, en el área de Urgencias se distribuyeron los nuevos accesos diferenciados para camillas y público, sala de espera de familiares y de pacientes, zona de admisión, dos consultas, y un espacio para camillas y sillas de ruedas. La actuación contó con un presupuesto de 1,6 millones de euros. La parte más ambulatoria queda ubicada hacia la entrada principal, mientras que la de boxes se traslada al área más privada de la fachada oeste.

La sala de observación, con más de 100 metros cuadrados, y el control de enfermería se sitúan en el centro neurálgico, limitando las circulaciones y permitiendo mantener un control total del conjunto.

Además, para garantizar la estanquidad y el comportamiento térmico de toda la instalación, se sustituyó la impermeabilización de la cubierta original de las instalaciones y se ejecutó una nueva solución.

SIN PARAR DE TRABAJAR. Los trabajos se llevaron a cabo sin detener el normal funcionamiento de todos los servicios sanitarios.

Alberto Núñez Feijóo estuvo acompañado ayer por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas; la gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Eloína Núñez; y el equipo directivo del hospital barbanzano, con su gerente, Salvador Mariño-Ageitos, al frente.

