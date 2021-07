Fomento Agrícola Castellonense si pode xestionar as EDAR,s de Ribeira

RIBEIRA. O Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia vén de resolver favorablemente o recurso da Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. contra o acordo do pleno de Ribeira do 31 de maio polo que se denegaba a adxudicación á devandita empresa da contratación dos servizos de mantemento das depuradoras de Couso e Corrubedo, polos votos en contra do PBBI e do BNG, fronte ós votos a favor da adxudicación do PP e a abstención de PSOE e Suma Ribeira. A consecuencia da resolución será a retroacción do expediente ó da emisión (favorable) do ditame pola Comisión de Urbanismo. s. s.