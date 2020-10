Fracasa la pretensión del gobierno local de Lousame de incluir un crematorio en el PXOM

Lousame. El ejecutivo de Lousame sometió a la consideración del pleno municipal, en la sesión celebrada el día 31 de julio del presente año, la aprobación inicial de la modificación puntual número uno del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Desde la formación frentista indican que el objetivo de dicha modificación “non era outro que, en palabras do goberno local, adecuar as determinacións do Plan Xeral, en vigor desde o 29 de decembro de 2004, ás reformas lexislativas producidas nos últimos anos: nomeadamente, á Lei do Solo de Galiza e ao seu Regulamento do ano 2016”, al mismo tiempo que “intentar pulir todos aqueles aspectos da norma que se manifestaron inconcretos ou innecesarios á realidade urbanística do termo municipal, ao longo de todos estes anos”, puntualizaron.

Los nacionalistas comentan que bajo estas premisas votaron afirmativamente a la aprobación inicial, “sen saber” que el contenido de cambio “agochaba tamén a pretensión de excluír dos usos prohibidos nos núcleos rurais non consolidados a posibilidade da instalación de crematorios”, señalan desde el Bloque a través de un comunicado, en el que explican que tanto en la comisión informativa correspondiente como en la especial, que mantuvieron con los técnicos municipales, “omitiuse tal pretensión”.

Al respecto, desde la formación nacionalista aseguran que son conocedores “da existencia dunha chea de alegacións formuladas por veciños opoñéndose a tal posibilidade”, así como de la posición de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta de Galicia, que “manifesta que a instalación dun crematorio no tipo de solo onde se pretendía materializar non é posible”, concluyen finalmente desde el BNG lousamiano. m. c.