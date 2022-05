Galardón nacional para Protección Civil de O Son por 25 años de trabajo

Porto do son. Los voluntarios de Porto do Son están de enhorabuena. La Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España, acordó conceder a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Porto do Son, por unanimidad, la placa al mérito en su categoría de oro, por 25 años de servicio. El jefe del colectivo, José Francisco Pouso, recibió la noticia “moi sorprendido, porque nós traballamos todos os días sen botar contas de canto levamos na agrupación”. El subjefe del servicio, Ricardo Vara, será el encargado de recoger el distintivo. En el acto, que se celebra este sábado en la Agasp de A Estrada, también concederán una condecoración a título póstumo por el sonense Jose Castilla, quien formó parte de este colectivo. Asistirá el alcalde Luis Oujo y el edil de Medio Ambiente, Manel Deán. m. c.