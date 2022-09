Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia comisaron este xoves no porto ribeirense de Aguiño 6,2 quilos de polbo e 7,8 quilos de choco que excedían do cupo a dúas persoas que ían a bordo dunha embarcación deportiva. O máximo de polbo que se pode capturar por licencia son dúas pezas e de cantidade hasta un máximo de cinco quilos. O produto requisado foi entregado a un centro benéfico.