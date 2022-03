Gincana por la igualdad por el 8M para los niños sonenses

Porto do Son. El Concello de Porto do Son ha organizado, bajo el lema Somos iguais, diversas actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo martes. Entre las acciones previstas destacan un obradoiro de sensibilización en igualdad que tendrá lugar en la casa de la cultura sonense con el alumnado de primero de la ESO del instituto de Porto do Son, con la posterior Marcha pola igualdade por las calles de la localidad.

Además, a lo largo del mes de marzo el alumnado de los centros educativos de Seráns, Lapido, Xuño, Caamaño, Queiruga, Baroña, Nebra y Portosín participará en una gincana de corresponsabilidad, con la finalidad de fomentar la igualdad y el trabajo en equipo. m. c.