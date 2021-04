Hallan muerta a una mujer en su casa de Noia sin signos externos de violencia

noia. La Guardia Civil ha localizado este jueves en su domicilio de Noia el cuerpo sin vida de una mujer de cincuenta y dos años. Según informaron a la agencia Efe fuentes de la investigación, el cadáver de la mujer ha sido encontrado por su hermana sobre la cama, en torno a la una y media del mediodía. Al parecer, el cuerpo no presentaba signos externos de violencia. Fueron los agentes de la Benemérita del puesto de Porto do Son los que tuvieron conocimiento del suceso esa mañana, por lo que se trasladaron hasta la vivienda de la fallecida y se lo comunicaron a la autoridad judicial. El médico forense ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Hospital Provincial de Santiago para la realización de la autopsia. Las diligencias serán remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Noia. m. c.