Herida una mujer que tuvo que ser excarcelada de su coche en O Son

Una mujer ha tenido que ser excarcelada de su vehículo este sábado tras salirse de la vía cuando circulaba por la AC-550, a su paso por la parroquia de Noal, en Porto do Son. Según ha informado el 112 Galicia, un particular informó sobre las 10.00 horas que el turismo se había salido de la vía y había colisionado contra un poste de la luz. Además, señalaba que el coche había una persona herida, que no podía salir por sus propios medios. Tras ello, los gestores del 112 Galicia avisaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, al GES de Noia, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Porto do Son y a Protección Civil del municipio. Además, los servicios sanitarios comunicaron que se dirigía al punto el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ya en el lugar, los Bomberos de Ribeira comunicaron al 112 Galicia que habían tenido que excarcelar a la mujer, la única ocupante del vehículo, que fue trasladada al centro hospitalario de referencia.