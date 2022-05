Homenaje a la gente del mar sonense con una escultura en el muelle

PORTO DO SON. El mar es fuente de trabajo y prosperidad para los sonenses, pero también es escenario de sucesos y tragedias que han marcado muchas vidas. Es por ello que el Concello de Porto do Son instaló hace unos días en el muelle de la localidad una escultura, obra del artista Miguel Couto, con la que ha querido rendir un pequeño homenaje a los hombres y mujeres que trabajan en el mar y de recuerdo a todos aquellos que perdieron la vida en sus aguas. Hasta allí se desplazaron el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, y el patrón mayor de la cofradía sonense, Emilio Queiruga Santamaría. El mandatario local aseguró que “un dos pilares de Porto do Son é o mar e esta escultura é unha homenaxe ao esforzo dos que foron, aos que son e aos que serán. Todos temos algo que ver cun mariñeiro directa ou indirectamente”. m. C.