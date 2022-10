Homenaxe ós Malvárez por documentar a vida muradá

Muros. A casa da cultura de Muros acolleu este luns o acto institucional de recoñecemento de Fotógrafo Histórico a Juan e Perpetua Malvárez, que se vén organizando ao abeiro do premio Luís Ksado de Creación, no que participaron a alcaldesa muradá, Inés Monteagudo Romero; o deputado de Cultura da Deputación, Xurxo Couto; a neta do homenaxeado, Josefina Malvárez; e o fotógrafo e comisario do Premio, Xurxo Lobato.

“Pai e filla, cada un na época que lles tocou vivir, desenvolveron un traballo apegado á veciñanza de Muros e da súa contorna, documentando e actuando de notarios deste territorio, das súas xentes e dos seus modos de vida”, salientou Couto, quen destacou que o seu arquivo documenta tamén algunhas das imaxes históricas máis destacadas desta comarca, como o naufraxio do vapor inglés Larpool no ano 1910.

Pola súa banda, Josefina Malvárez agradeceu a celebración do acto que “contribúe a enriquecer e a difundir o patrimonio cultural de Muros e a reforzar a arte da fotografía como disciplina artística”. Tamén agradeceu a presenza dos veciños, “porque non podería haber mellores testemuñas para esta homenaxe que aquelas que foron retratadas”, dixo. m. c.