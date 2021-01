Humana recoge cerca de veinte mil kilos de ropa en el concello sonense

Porto do son. La ONG Humana recogió 19.003 kilos de textil usado en Porto do Son durante el año 2020 para darles una segunda vida a través de la reutilización o el reciclado. Los donantes depositaron la ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que ya no utilizaban en los contenedores de color verde de la fundación, instalados en el municipio. El servicio de recogida selectiva de textil es gratuito y representa un ahorro para el erario municipal. Entre los beneficios, Humana señala que así se contribuye “a hacer más sostenible el sector de la gestión de residuos con una visión de economía circular, ya que reintroduce las prendas en la cadena de valor, genera recursos con un impacto social positivo, crea empleo verde y sostenible, incide en el ámbito local y promueve la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos”. m. c.