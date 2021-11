Identifican a los autores de actos vandálicos en la localidad noiesa

Noia. “Os actos vandálicos non poden ter cabida na nosa vila nin quedar impunes”, aseguraron fuentes municipales de Noia. El Concello informó a través de las redes sociales de que ya fueron identificados varios autores de los actos vandálicos ocurridos recientemente en el municipio y de que “os feitos xa foron postos en coñecemento da Garda Civil e da Fiscalía de Menores para proceder coas sancións”.

El Concello lleva varios meses registrando daños en el mobiliario público en diversos puntos de la villa, con especial incidencia en la zona del paseo marítimo, donde en el último puente festivo causaron numerosos desperfectos: bancos, farolas, carteles informativos o contenedores.

“Somos conscientes de que isto, lonxe de ser un feito puntual, estase convertendo en algo continuo todas as semanas”, lamentaron este jueves las mismas fuentes, quienes recordaron que “de acordo co artigo 32, do Regulamento do Servizo de Limpeza Viaria do Concello de Noia, os actos que impliquen un deterioro grave e relevante do equipamento ou mobiliario público teñen consideración de infraccións moi graves, sendo penadas cunha sanción económica que vai dende os 1.500 aos 3.000 euros”. m. c.