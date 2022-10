Instalado un equipo de calor en el colegio Santa Irene

Porto do Son. El Concello de Porto do Son acaba de instalar un equipo de producción de calor en el colegio Santa Irene, en Porto do Son. Hasta el momento, el inmueble tenía un sistema de calefacción de gasóleo de 130 kw que fue eliminado. “La nueva instalación térmica de biomasa dará servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a las instalaciones del edificio durante todas las horas que sea necesario”, explicaba recientemente la teniente de alcalde, María Maneiro.

El proyecto supuso una inversión de 57.596 euros, de los que el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) subvencionó 43.738 euros. El Concello sonense continúa avanzando en su apuesta por mejorar la eficiencia y promover el ahorro energético. m. c.