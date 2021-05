La operación antidroga Rayo se salda en Ribeira con nueve detenidos

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Ribeira llevaron a cabo una nueva operación antidroga, denominada Rayo, procediendo a la detención de nueve personas por tráfico de drogas tras varios meses de investigación.

Los agentes seguían los pasos de un varón que contactaba con distintos individuos que se dedicaban a su vez al tráfico de drogas, si bien, en un escalón inferior. El principal investigado, que no tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas, no solía repetir el lugar de pernoctación, no solía usar telefonía móvil, y siempre usaba personas de su entorno para trasladarse en diferentes vehículos, todo ello para dificultar la labor policial.

Durante la investigación se constató que el principal investigado frecuentaba varios pisos en la localidad, e incluso se pudieron incautar pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, lo que derivó en las distintas entradas y registros domiciliaros.

Como resultado de los registros de las viviendas se incautaron 1.177 gramos de cocaína, 103 gramos de heroína, 953 gramos de hachís, 60 gramos de marihuana, 6.070 euros, cinco teléfonos móviles, cinco balanzas de precisión y útiles para manipular la cocaína.

En uno de los registros se pudo incautar un mortero, paletas y amoníaco con los que manipular y cocinar la cocaína, ya que el investigado adquiría la cocaína en kilo de ladrillo, tal y como llega a España directamente de los países productores en Sudamérica, lo que denota la importancia de esta detención. Una vez cocinada por una persona de su confianza, la cual también ha sido detenida, la distribuía a distintas personas para su venta directa a los consumidores.

Una parte de la sustancia estupefaciente aprehendida en otra vivienda fue descubierta gracias a la labor de los guías caninos, ya que fueron estos los que pudieron ubicarla detrás de un armario empotrado, en un doble fondo, siendo inobservable a la vista de la Policía Judicial.

Dentro de este operativo policial contra el tráfico de drogas en Ribeira, la Policía Nacional se ha incautado también de dos pistolas, simuladas, si bien habían causado bastante inseguridad en la zona de la calle Cristóbal Colón de la ciudad, ya que dos individuos, uno el pasado miércoles y otro el 23 de mayo, habían esgrimido en vía pública armas de fuego, debido a las riñas y desavenencias en el submundo del consumo y tráfico de drogas. El primero, detenido en su día, está vinculado al punto negro de venta de drogas en la calle Cristóbal Colón, y el segundo ha sido ahora detenido por tráfico de drogas dentro de la Operación Rayo.

En el dispositivo policial para llevar a cabo las detenciones, aprehensiones de drogas y registros por agentes de la comisaría de Ribeira, prestaron su apoyo operativo los grupos GOES, UPR y guías caninos de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

Tras tramitarse las correspondientes diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, si bien, la Jueza de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Ribeira decretó el ingreso en prisión de dos de ellos, y libertad con cargos para los otros siete. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.